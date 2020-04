Krivec: Velika večina ljudi je s protikoronaukrepi zadovoljna, le opozicija misli, da nismo v krizi Nova24TV “Velika večina ljudi in gospodarstva je s protikorona ukrepi zadovoljna. Ukrepi so nujni, če bomo čakali predolgo, bomo na koncu nezadovoljni vsi,” je danes po koncu sestanka, na katerem se je koalicija podrobneje seznanila z drugim protikorona paketom, dejal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec. Na Brdu pri Kranju potekal koalicijski sestanek, na katerem so […]

Sorodno



















































Oglasi