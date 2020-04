V Južni Koreji nogomet za zaprtimi vrati in brez rokovanja 24ur.com Južnokorejske oblasti so že začele rahljati omejitvene ukrepe, ki so jih sprejele za zajezitev širjenja epidemije novega koronavirusa. Južnokorejski nogometni klubi bodo lahko od torka začeli priprave na prijateljske tekme, ki bodo potekale brez gledalcev na tribunah, torej za pred javnostjo zaprtimi vrati, je sporočila tamkajšnja nogometna zveza.

