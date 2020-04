Zmago Jelinčič odgovarja LMŠ, SD, Levici in SAB: Nujne seje (še) ne bo Delo Prvak SNS Zmago Jelinčič, ki je trenutno zaseda funkcijo podpredsednika komisije za nadzor javnih financ, je preostalemu delu opozicije sporočil, da do preoblikovanja parlamentarne komisije in odborov ne bo sklical nujne seje.

Sorodno













Oglasi