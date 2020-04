Katere filme v karanteni gledajo Guillermo del Toro, Ava DuVernay in Taika Waititi? RTV Slovenija Mehiški režiser Guillermo del Toro je na Twitterju zagnal sestavljanje množičnega spiska filmov, ogledanih v času karantene, ki so ga že začeli dopolnjevati Darren Aronofsky, Ari Aster, Ava DuVernay in številni drugi filmarji.

