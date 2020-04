Zaradi velike količine zaščitne opreme prihaja do nedoslednosti in celo reklamacij Svet 24 Neustrezne zaščitne maske so romale v roke organov policije ter občanov v koroških občinah. Včeraj so se zato nekateri spraševali, ali še vedno ni zagotovljene zadostne količine varne ter ustrezne zaščitne opreme.



Več na Svet24.si.si

Sorodno

Oglasi