Brez privilegijev! Superzvezdnika Toma BRADYJA so morali IZGNATI, ker je KRŠIL PRAVILA! Ekipa Superzvezdnika ameriške poklicne nogometne lige NFL, Toma Bradyja, so morali izgnati iz enega od mestnih parkov v Tampi, potem ko je sredi pandemije novega koronavirusa vadil na javnih površinah, ki so jih zaprli zaradi preprečevanja širjenja covida-19, poročajo ameriški mediji.



