Poslanca SD pozivata, naj odprejo galerije, muzeje, knjigarne in papirnice Primorske novice Poslanca SD Samo Bevk in Matjaž Nemec sta na vlado naslovila pobudo za sproščanje ukrepov za zajezitev epidemije tudi pri nekaterih dejavnostih s področja kulture. Med drugim predlagata, da vlada uvrsti med izjeme, za katere že veljajo sproščeni ukrepi, knjigarne in papirnice ter da za javnost odpre galerije, muzeje in muzeje na prostem.

