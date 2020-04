V Zagrebu moški skozi strop padel v stanovanje Primorske novice Nenavadni obisk je nedavno dobila stanovalka več kot sto let stare stavbe v širšem središču Zagreba. Mlajši moški je namreč v njeno stanovanje padel skozi strop stanovanja in pristal na njeni komodi. Ženska je poklicala policiste, ki niso uspeli ukrotiti smeha, ko so ugotovili, kaj se je zgodilo. Moški je pri padcu skupil lažje poškodbe.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Hrvaška

potres

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Borut Pahor

Janez Janša

Dragutin Mate

Tomaž Gantar