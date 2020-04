Vse za ljubezen: svoje dekle skušal pretihotapiti v prtljažniku RTV Slovenija Česa vsega ne bi ljudje storili za ljubezen, bi lahko rekli ob zgodbi iz Južne Afrike: tam so namreč policisti ustavili moškega, ki je želel iz ene province v drugo pretihotapiti svoje dekle - in to kar v prtljažniku.

Oglasi Omenjeni koronavirus

MMC Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Borut Pahor

Janez Janša

Dragutin Mate

Tomaž Gantar