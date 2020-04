Zakaj je cena nafte strmoglavila #video SiOL.net Pred menjavo terminskih pogodb za nakupe zahodnoteksaške lahke nafte iz majskih v junijske je cena strmoglavila, ker so trgovci v želji, da prodajo pogodbe, po katerih bi morali danes prevzeti kupljeno nafto, pristajali na vse nižjo ceno. Komur to ne uspe, mora namreč zagotoviti skladiščni prostor v Oklahomi, ki pa ga praktično ni več, piše STA. Padci cen nafte so dobra novica za Slovenijo in EU, pravijo na GZS.

