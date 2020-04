Opozorilo ministrstva: podaljševanje prometnih ne velja za vse SiOL.net Do 19. junija so samodejno podaljšana prometna dovoljenja le za tista vozila, ki jim je dovoljenje prenehalo od 17. marca do 19. aprila.

Sorodno











































































































































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Anton Zakrajšek

Janez Janša

Tomaž Gantar

Zdravko Počivalšek