“Kar zadeva Blaža Zgago, imam o njem zelo izdelano mnenje, saj je pred davnimi leti prišel na Delo na prakso in se je izkazal za – milo rečeno – popolnoma nesposobnega in tudi čudaškega. Zato ga je Danilo Slivnik tudi na moje posredovanje (ker naj bi mu bil nekakšen mentor) odslovil z besedami “pojdi se zdravit, potem pa s potrdilom pridi nazaj”. Pokazal se je kot čuden, zamerljiv in nedosleden,” ...