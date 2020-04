Vlada sprejela nove protikoronske ukrepe 24ur.com Vlada je danes obravnavala in sprejela predlog popravkov prvega protikoronskega zakona in predlog drugega protikoronskega zakona, ki se osredotoča na zagotavljanje likvidnosti podjetij. "Vlada je zaokrožila in dopolnila finančno blazino za čas epidemije in zagotovila likvidnost slovenskega gospodarstva," je po sprejetju obeh zakonov dejal predsednik vlade Janez Janša.

