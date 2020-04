"Vino z učinkom" – Ashton in Mila v boj s covidom-19 kar z rujno kapljico RTV Slovenija Zvezdniki te dni na vse mogoče načine zbirajo sredstva za pomoč tistim, ki jih je novi koronavirus najbolj prizadel, ali pa so najbolj vpeti v reševanje njegovih posledic. Tudi igralca Ashton Kutcher in Mila Kunis sta se odločila prispevati svoje.

