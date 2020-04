Potencialna subverzivnost domačih prostorov: umetniki se oglašajo iz karantene RTV Slovenija V času globalne izolacije so vlogo in pomen mestnih trgov za kolektivno izražanje prevzeli prvenstveno virtualni prostor ter ob njem tudi dejanska okna, balkoni in pročelja. To pa je obenem zabrisalo meje med javno in zasebno sfero.

