OP Francije prestavili še za teden dni Dnevnik Odprto prvenstvo Francije v tenisu bi prvotno moralo potekati med 18. majem in 7. junijem, a so ga organizatorji zaradi pandemije novega koronavirusa že pred časom prestavili na jesen (20. september - 4. oktober). Zdaj pa so ga organizatorji...

