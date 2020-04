Prazne ceste niso zelena luč za divjanje z motorjem 24ur.com Prazničen in podaljšan konec tedna bodo mnogi, predvsem motoristi, izkoristili za krajše vožnje. Vendar pri tem je treba poskrbeti za varnost in spoštovati cestno prometne predpise, kljub temu, da so ceste razmeroma prazne, opozarja agencija za varnost prometa. V času pandemije so namreč umrli že štirje motoristi, v letošnjem letu skupaj že pet, kar je več kot lani v istem obdobju.

