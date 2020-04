Coutinho uspešno prestal operacijo gležnja. Napadalec Bayerna iz Münchna Philippe Coutinho je uspešno prestal operacijo gležnja in bo čez dva tedna začel rehabilitacijo, so danes sporočili iz bavarskega nogometnega velikana. Z operacijo so mu uspešno očistili sklep desnega gležnja, so zatrdili nemški prvaki.



