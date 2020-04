PRESTOP K VEČNEMU RIVALU! Celjan odhaja iz Olimpije in se seli na Gorenjsko! Ekipa Žan Jezovšek iz Olimpije k Jesenicam. Pri hokejskem klubu Sij Acroni Jesenice nadaljujejo sestavljanje ekipe za prihodnjo sezono. Potem ko se je železarjem iz Olimpije pred dnevi pridružil vratar Žan Us, se v mesto rdečega prahu vrača tudi njegov soimenjak, 23-letni Žan Jezovšek, so sporočili iz jeseniškega tabora



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno





Oglasi