Bayern z dobrodelno noto recikliral šale za maske 24ur.com Pri nemškem nogometnem velikanu Bayernu iz Münchna so reciklirali na tisoče šalov in iz njih naredili zaščitne obrazne maske, ki jih bodo prodali navijačem. Izkupiček bodo namenili socialnemu programu, ki so ga ustanovili Bayernovi igralci.

