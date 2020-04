Lojze Peterle: Ne bi bil rad predmet nikakršnega političnega poigravanja, v katerem bi z enim mahom ubili več muh naenkrat. Odklanjam igro z domnevami na podlagi preigravanja kaj bi bilo, če bi bilo. V to enolončnico ne spadam. V četrtek, 23. aprila, me je s TV Slovenija klicala ga. Markovičeva in izrazila željo, da za oddajo Tarča dam izjavo v zvezi z nabavami medicinske opreme. Brez odlašanja in ...