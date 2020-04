Po prepiru na zabavi zaročenko zvlekel domov in jo privezal, nato začel moriti 24ur.com Kanadska policija je pojasnila do zdaj neznane podrobnosti morilskega pohoda, ki ga je pretekli konec tedna izvedel 51-letni zobni protetik Gabriel Wortman. Začelo se je v soboto zvečer s sporom z dekletom in končalo 13 ur kasneje in po 22 smrtnih žrtvah na bencinski črpalki, kjer je morilca pokončal policist.

