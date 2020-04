Spremembe rokov in pogojev Gorenjski glas Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo zaradi epidemije covid-19 rok za oddajanje zbirnih vlog za kmetijska plačila predvidoma podaljšalo do 15. junija, zamudni rok pa do 10. julija. Podaljšanje rokov bo vplivalo tudi na...

