“Vlada RS preko prvega protikorona paketa in drugih ukrepov pomaga mnogim, ki so v tem času na čakanju ali so izgubili delo. Pomagali bomo tudi delavcem Gorenja,” je preko Twitterja sporočil predsednik vlade Janez Janša in dodal, da je Gorenje “zgolj slučajno” prodala vlada z ministri stranke SD. Ta stranka je v tem podjetju tudi nastavljala svoje kadre vse od ustanovitve.