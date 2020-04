Mercator d.d. z izgubo, celotna skupina z dobičkom Dnevnik Konsolidirani prihodki od prodaje in čisti dobiček skupine Mercator so se lani povečali. Kljub izboljšanju kazalcev poslovanja so pred največjim slovenskih delodajalcem veliki izzivi: sredi prihodnjega leta mu namreč v plačilo zapadejo

Sorodno



Oglasi