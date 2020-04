Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je ob 8.13 v kraju Drašiči v občini Metlika gorela drvarnica, s katere se je požar razširil na hlev, skedenj in ostrešje stanovanjske hiše. Drvarnica, leseni del hleva in skedenj so popolnoma pogoreli. Pogorelo je tudi 200 kvadratnih metrov ostrešja stanovanjske hiše. Zgoreli sta tudi dve osebni vozili, nakladalnik za seno, dve moto ...