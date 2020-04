Stoletni olimpijec ima ob jubileju razumljivo željo: Želi si več gibanja Reporter Predsednik OKS Bogdan Gabrovec se je preko video povezave srečal z najstarejšim olimpijcem Markom Račičem, ki je včeraj praznoval 100 let, in olimpijko Ružo Vojsk, ki je bila 31. marca stara 90 let. Račič je med drugim povedal, da v času samoizolacije naj

