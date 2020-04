Do jutri zvečer zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru Dnevnik Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo štajerska avtocesta zaradi del zaprta do ponedeljka, 27. aprila do 23. ure, med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Na priključku Trojane sta...

