Umrl priljubljen švedski pisatelj Per Olov Enquist Dnevnik Umrl je eden najbolj poznanih švedskih pisateljev in dramatikov Per Olov Enquist, je danes sporočila njegova družina. Star je bil 85 let, umrl pa je v spanju po dolgi bolezni. Rodil se je 23. septembra 1934 v vasi Hjoggbole na severu Švedske. Leta...

