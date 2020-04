Mineva sto let od rojstva ekonomista Ljuba Sirca Dnevnik Ta mesec mineva sto let od rojstva pravnika in ekonomista Ljuba Sirca. V Gorenjskem muzeju so ob tej priložnosti v Kranju načrtovali spominsko srečanje, na katerem bi počastili spomin nanj in izpostavili njegovo dediščino na področju ekonomije....

Sorodno

Oglasi Omenjeni koronavirus

Kranj

Ljubo Sirc Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek

Zlatko Zahovič

Dragutin Mate