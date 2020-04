Zaradi grafita Janše z iztegnjeno roko policija ovadila neznanca 24ur.com Policisti so vložili kazensko ovadbo zoper neznanca, ki je v Mariboru narisal grafit predsednika vlade Janeza Janše z iztegnjeno roko, zraven pa napisal Smrt narodu, svoboda fašizmu. Grafit so včeraj sicer že prebarvali. To je cenzura, so prepričani v kulturnem centru Pekarna, kjer menijo, da gre za satiro na račun obstoječe politične situacije v državi, ki da vedno bolj smrdi po fašizmu.

