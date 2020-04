Španski nogomet bo ob vrnitvi drugačen: 'Nogometaši so ljudje, ne stroji' 24ur.com "Španski nogomet bo drugačen, ko bo ponovno zaživel," je prepričan predsednik združenja zdravnikov španskega nogometa Rafael Ramos. "Vse, kar služi za igro, bo moralo biti sterilizirano pred tekmo, med polčasom in po dvoboju," je povedal za El Pais. "Pa tudi igralci bodo drugače pristopali do igre," je dodal.

