Južna Koreja prepričana: Kim Džong Un je živ in se počuti dobro 24ur.com Potem ko so se kot požar začele širiti špekulacije o zdravju severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, zadnje dni pa so se celo širile govorice, da je umrl, se je oglasila še sosednja Južna Koreja. Prepričani so, da je severnokorejski voditelj zdrav in se dobro počuti.

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Južna Koreja

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Borut Pahor

Zdravko Počivalšek

Dragutin Mate