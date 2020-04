Resnica o dnevu OF: Gre za praznovanje kolaboracije nacizma, fašizma in komunizma! Demokracija “Stara gorenjska modrost pravi, da če eni na druge kričijo: »Fašisti! Nacisti!«, drugi pa nazaj: »Socialisti! Komunisti!«, po dolinah med gorami odmeva samo še: »Isti, isti, isti…!«” je na svojem Facebook profilu zapisal Branko Grims. Opozarja tudi, da je bila druga svetovna vojna tako uničujoča prav zaradi kolaboracije fašistov, nacistov in komunistov ob njenem začetku, nacisti pa so se zločinski ...

