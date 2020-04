NAJVEČJA ZBIRKA SPOMINOV! Naprodaj 86 Bryantovih dragocenosti, cene se gibljejo od 500 do 100.000 do Ekipa Tri mesece po tragični smrti superzvezdnika jezernikov Kobeja Bryanta bodo skrbniki njegove zapuščine na dražbi ponudili več kot 80 z zvezdnikom povezanih predmetov, vključno s košarkarskimi čevlji, ki jih je nosil v finalu lige NBA leta 2001 proti Philadelphia 76ers, in šampionskim prstanom, ki ga je leta 2000 podaril njegovi materi Pam Bryant.



