Tradicionalni prvomajski koncert, letos že trideseti, ki ga prirejajo v Rimu sindikalne organizacije Cgil, Cisl in Uil, kljub epidemiji koronavirusa ne bo odpadel. Potekal pa bo drugače kot v preteklih letih pod geslom »Varno delo za bodočnost«. Veselili se ga bodo le televizijski gledalci in radijski poslušalci, saj bo v živo na sporedu na TV ekranih, točneje na kanalu RAI 3 in preko radijskih va ...