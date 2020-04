Privoščil si je tekmeca in javno objavil njegovo telefonsko številko Sportal Grški teniški igralec Stefanos Tsitsipas si je privoščil avstralskega soigralca Nicka Kyrgiosa in mu za 25. rojstni dan, ki ga praznuje danes, podaril posebno darilo. Na Instagramu je objavil fotografijo s kosom kartona v rokah, na katerega je zapisal njegovo telefonsko številko in dodal: "Pokliči me". Pod objavo je dopisal: Razveseli še druge.

