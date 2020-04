Tekmovalca premražena in obupana, posredovati je moral Červek #video SiOL.net V oddaji Preživetje v divjini, ki si jo boste jutri ob 21. uri lahko ogledali na Planetu, boste na preizkušnji lahko spremljali Mariborčanko Andrejo in Ljubljančana Patricka. Tekmovalcema so kmalu po začetku izziva temperature prišle do živega, zato je moral posredovati inštruktor tehnik preživetja v divjini Brane T. Červek.

