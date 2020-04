Zgodba o otrocih, ki so jih med drugo svetovno vojno ukradli slovenskim staršem RTV Slovenija Na Televiziji Slovenija si lahko zvečer ogledate film, v katerem so se 70 let po drugi svetovni soočili nekdanji 'banditenkinder' in 'deutschekinder', z ideologijo nacizma zaznamovani slovenski in nemški otroci, žrtve in pričevalci druge svetovne vojne.

Sorodno



















Oglasi