Sušno obdobje se postopno nagiba h koncu ali bo vsaj prišlo do njegove začasne prekinitve. V prihodnjih dneh bo namreč občutno več spremenljivosti kot v minulih tednih, padavine bodo ponekod kar pogoste, drugod pa vsaj občasne. Toda dežja, vsaj občasnega, ne bi smelo nikjer manjkati. Možnost padavin se bo povečala od jutri (torka) do vključno petka. Ob koncu tedna pa bo spet več sonca in bomo bele ...