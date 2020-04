Od 27. aprila do 3. maja je v sodelovanju s Slovensko kinoteko v Bazi slovenskih filmov na voljo program sedmih restavriranih kratkih filmov legendarnega režiserja in direktorja fotografije Karpa Godine, ki ga bo pospremil spletni pogovor z avtorjem, dostopni pa so tudi članki o njegovem ustvarjanju in kratek dokumentarni film Gotenica in Godina (2017).