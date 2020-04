Koronakriza je nekatere domove starejših pahnila v kaos Dnevnik Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj se je konec marca pohvalil, da so domovi starejših dobro pripravljeni na koronakrizo. Praksa kaže, da to niti približno ne drži. Nasprotno, hude težave, predvsem...

Sorodno











Oglasi