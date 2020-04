SVEŽE iz ZDA: To so najnovejše informacije o nadaljevanju lige NBA, Dončić je zagotovo na trnih! Ekipa Severnoameriška košarkarska liga NBA je na svoji spletni strani objavila, da je 8. maj najzgodnejši datum, ko bi lahko ekipe začele s prvimi prilagojenimi treningi. To bi lahko veljalo za klube, ki se nahajajo v zveznih državah z milejšimi ukrepi za zajezitev pandemije novega koronavirusa, kjer bodo treningi že dovoljeni.



