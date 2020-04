V preteklem tednu na slovenskih cestah umrli trije ljudje Dnevnik Na slovenskih cestah so se v preteklem tednu zgodile tri prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli trije ljudje. Letos so slovenske ceste terjale 23 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 36, so sporočili z Generalne policijske

