Kristin Cavallari in njen kmalu nekdanji mož drug drugega obtožujeta nezvestobe 24ur.com Kristin Cavallari in njen soprog Jay Cutler sta pred kratkim naznanila ločitev in povedala, da kljub temu ostajata v dobrih odnosih. A viri zdaj za tuje medije razkrivajo, da situacija le ni tako mirna in enostavna.

