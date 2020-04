Pijan in brez vozniške s traktorjem v policiste Primorski dnevnik Na cesti Razdrto – Postojna v soboto policistom Specializirane enote za nadzor prometa ni hotel ustaviti traktorist. Ko so ga policisti prehiteli, je 54-letni domačin trčil v njih in poškodoval tako traktor kot tudi službeno vozilo policije. Vozniku, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal kar 1,36 mg/l (2,86 promila). Zasegli so mu traktor, ...

