Gojc s satirično pesmijo: navdih so bili samovšečni oblastniki, ki bevskajo s TV zaslonov 24ur.com Gojmir Lešnjak – Gojc svojo glasbeno in gledališko pot nadaljuje v satirični maniri. Skladba Moj živòt je ROKnROL je ena od trinajstih iz prihajajoče gledališko-glasbene komedije in z istoimenskega albuma.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Janez Janša

Jelko Kacin

Vasko Simoniti

Zdravko Počivalšek