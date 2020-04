Kustečeva: V najboljšem primeru se bodo šole in vrtci odprli 11. maja 24ur.com Ministrica Kustečeva je potrdila, da pogovori glede ponovnega odprtja vrtcev in šol potekajo tudi okoli datuma 11. maj, a tu gre za najboljši možni scenarij. "Zdravstvena ocena stanja je tista, ki ji sledimo dnevno in ji bomo morali tudi pri končni odločitvi. Budno spremljamo tudi učinke in posledice vračanja v šole v nekaterih evropskih državah, kjer so se za to odločili," je dejala.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Jelko Kacin

Vasko Simoniti

Zdravko Počivalšek