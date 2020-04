Cerkve naslednji teden odpirajo vrata, verniki spet k svetim mašam RTV Slovenija V ponedeljek se bodo znova odprla vrata slovenskih cerkva za udeležbo vernikov pri svetih mašah in drugih bogoslužjih, ki so bila ustavljena zaradi epidemije, so sporočili iz Slovenske škofovske konference. Ob tem bodo veljali ustrezni zaščitni ukrepi.

