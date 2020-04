Preizkusite novi Huawei P40 lite: privlačen paket izjemnih fotografskih lastnosti, zmogljivosti in z zurnal24.si Huawei je nedavno lansiral novi Huawei P40 lite, ki je močan konkurent na trgu pametnih telefonov zaradi svoje zasnove in tehničnih specifikacij – preberite si članek in vedeli boste več o njegovih ključnih lastnostih.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Huawei

Iran Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Aleksander Čeferin

Marjan Šarec